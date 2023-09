Não dá para cravar que a prova será mais movimentada, mas certamente os freios e pneus vão agradecer. Essa sequência travada da parte final da volta juntamente com a temperatura ambiente e os muros próximos, impedindo que o ar circule, faziam que os componentes do carro chegassem no limite no final da volta. Agora, a tendência é que as temperaturas fiquem mais sob controle.

"Acho que será mais fácil para os pneus porque todas as zonas de freada e tração, e a degradação que vem disso, devem ser um pouco mais leves", disse o diretor de performance da Aston Martin, Tom McCullough. "O normal era que, no final da volta, os pneus traseiros principalmente chegavam muito quentes. Essa reta vai permitir que eles esfriem um pouco."

Esse aspecto citado por McCullough será bastante importante na classificação. No passado, muitas vezes os pilotos optavam por não forçar muito nas primeiras curvas para evitar chegar com os pneus quentes demais no final. Agora, deve ficar mais fácil administrar isso.

É claro que os tempos de volta também vão baixar, e um detalhe curioso é que uma dessas curvas que não serão usadas neste ano, a antiga 17, é justamente onde Nelsinho Piquet bateu no GP de Singapura de 2008. Logo agora que a manipulação daquela corrida está nas manchetes por conta da ação movida por Felipe Massa para cancelar a prova.

Em relação à configuração dos carros, os engenheiros não acreditam que haverá muita diferença. Singapura é uma das pistas em que se usa mais carga aerodinâmica em toda a temporada.

Em teoria, isso deixaria os carros mais lentos nessa reta que foi criada pela mudança, mas ainda é importante que os carros estejam mais carregados para terem uma boa performance nas curvas dos dois primeiros setores e também a partir da curva 16. "Isso mudará bastante a natureza desse circuito. Não tanto em termos de nível de downforce, mas em termos de frenagem, que é sempre difícil lá", explicou Dave Robson, da Williams.