Começa a valer neste final de semana em Singapura uma diretiva técnica que visa controlar ainda mais a flexibilidade das asas dos carros, em mais um capítulo de um longo histórico de tentativas engenhosas das equipes de trabalhar no limite da legalidade para ganhar tempo na pista.

As diretivas técnicas, que funcionam como um esclarecimento de uma regra, geralmente tentam fechar algum buraco que não estava previsto inicialmente nas regras.

É fácil entender por que a flexibilidade das asas está sempre no alvo da Federação Internacional de Automobilismo. Se as equipes pudessem, correriam com asas grandes nas curvas e pequenas ou inexistentes nas retas. Como isso não é possível, eles tentam gerar um nível de flexibilidade nas asas para que elas mudem sua posição dependendo de quão veloz o carro está. A ideia é gerar menos resistência ao ar quando se está em alta velocidade.