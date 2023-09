A Williams vem tendo uma excelente temporada em 2023 com o sétimo lugar e quase o dobro de pontos da rival mais próxima. É o melhor campeonato do time desde 2016, quando eles podiam se aproveitar da enorme vantagem do motor Mercedes. Mas o chefe James Vowles não está satisfeito e avisa: o time pode ter uma queda em 2024 porque a prioridade é pensar mais alto a médio prazo.

"Mesmo que eu goste da ideia de manter a sétima colocação no campeonato, eu quero ver a Williams brigando com a Alpine, com a McLaren. Nós precisamos parar algumas coisas, quebrar alguns padrões, fazer uma reestruturação", explicou Vowles, que assumiu a equipe no começo do ano vindo de anos na Mercedes, e ficou impressionado negativamente com o abandono das estruturas desde que o time passou a receber menos investimento, no começo do século.

"O que quero que o pessoal da fábrica faça é entender o que precisamos para sermos competitivos não em 2024, mas em 2025 e 2026. Você pode pensar que está longe, mas temos de mudar muita coisa que não estava no lugar certo nos últimos 20 anos, e não dá para fazer isso repetindo as mesmas coisas", disse ele.