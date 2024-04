Judô convoca Mayra, Baby, Rafaela e mais 7 para Paris

Até o fechamento do ranking olímpico, o Brasil vai participar de duas etapas de Grand Slam, no Cazaquistão e no Tadjiquistão, do Campeonato Pan-Americano, no Rio, e do Mundial, em Abu Dhabi. As convocações para esses torneios serão estratégicas, não por meritocracia, pensando no que for melhor para a montagem da seleção que vai a Paris.

Foram convocados:

William Lima (66kg, oitavo do ranking mundial, do Pinheiros)

Daniel Cargnin (71kg, sétimo, da Sogipa)

Guilherme Schmidt (81kg, sexto, Minas Tênis Clube)

Rafael Macedo (90kg, 13º, da Sogipa)

Leonardo Gonçalves (100kg, oitavo, da Sogipa)

Rafael Silva (+100kg, 14º, do Pinheiros)

Larissa Pimenta (52kg, décima, do Pinheiros)

Rafaela Silva (57kg, nona, do Flamengo)

Mayra Aguiar (78kg, nona, da Sogipa)

Beatriz Souza (+78kg, quarta, do Pinheiros)

O Brasil terá entre 12 e 14 nomes no judô em Paris. Por enquanto, o país está na zona de classificação internacional em 11 categorias. Se a classificação fosse hoje, o Brasil só não teria representação na categoria até 70kg — Luana Carvalho está 170 pontos atrás da última classificada.

Ketleyn Quadros (63kg) estaria se classificando por cota continental e Natasha Ferreira (48kg) por um remanejamento da vaga da Oceania, que não deve durar até o fim da corrida. Caso uma das três entre na zona de classificação internacional, a vaga continental rodaria para a brasileira de outra categoria.

Ainda há concorrência direta na até 60kg (Matheus Takaki é 27º e, Michel Augusto, 30º). A decisão deverá ser da comissão técnica, não necessariamente por quem está na frente do ranking. Também serão levados em consideração critérios como resultados recentes e desempenho contra os melhores do mundo. A expectativa era de que na categoria até 57kg a disputa também fosse dessa forma entre Rafaela e Jéssica.