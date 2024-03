Calderano despenca no ranking, e cabeça de chave em Paris fica distante

Hugo Calderano se complicou, e muito, em busca da meta de ser cabeça de chave nos Jogos Olímpicos de Paris, e fugir dos chineses até a semifinal. Ele caiu para o oitavo lugar do ranking mundial na atualização desta semana e, o pior: ficou muito para trás dos concorrentes.

É certo que dois chineses serão os primeiros cabeças de chave. Chuqin Wang, novo melhor do mundo, tem 8.020 pontos. Zhedong Fan, o antigo, soma 5.788. Outros dois mesa-tenistas da China têm mais de 3 mil pontos.

Entre todo o resto do mundo, o melhor é o francês Felix Lebrun, com 3.132. Yun-Ju Lin, de Taiwan, chegou a 3.106 com a semifinal no Smash de Cingapura. Calderano foi no caminho contrário. Defendia semifinal no ano passado, caiu na primeira rodada neste, e perdeu sua pontuação mais alta. Agora ele tem 1.965 pontos.