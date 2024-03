Medalhista do LPO se machuca e depende de desistências para ir a Paris

O problema, para Amanda, é que, na categoria dela, a segunda melhor do mundo é norte-americana. Olivia Lynn Reeves é esperança de uma prata para os EUA e, ao mesmo tempo, um risco para a China. Já que os chineses vão precisar abrir mão de dois ouros, é melhor que não seja para deixar nenhum deles com os EUA.

Amanda até vai à Copa do Mundo de Puket, na Tailândia, mas somente para "se apresentar" e cumprir critério de elegibilidade para as Olimpíadas. Com uma lesão de reto femoral, tem que ficar fora de combate por seis semanas. Sem competir, na melhor das hipóteses vai manter a 11ª colocação. Na pior, vai cair na lista.

A outra brasileira com chances de ir a Paris é Laura Amaro, também 11ª colocada, mas da categoria até 81 kg. Ela compete na Tailândia buscando melhorar a marca que já tem, 247 kg, e precisa de cinco quilos a mais para entrar no top. Se chegar em 254 kg, já vira a sexta do mundo.

Mas, no caso dela, é mais provável que a vaga venha. Martha Ann Rogers, em 10º, é uma das duas norte-americanas mais distantes da briga por medalhas (Taylor Nicole Wilkins ocupa a mesma posição na até 59 kg) e pode ser o descarte dos EUA. Se isso acontecer, Laura pegaria a 10ª vaga. Isso, claro, se o ranking não mudar em Puket.

Nas demais categorias a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) sequer mandou atletas brasileiros para todas as competições elegíveis, uma vez que nenhum deles apresentou desempenho próximo ao necessário para conseguir a vaga olímpica.

Outras duas brasileiras, contudo, devem disputar os Jogos. Aline Facciola e Monique Araújo são consideradas "refugiadas" nos Estados Unidos, integram o "Time de Refugiados" da IWF e podem ser convidadas a disputar as Olimpíadas. As duas são treinadas por Fernando Reis Saraiva, que cumpre suspensão por doping. Aline, que chegou a ser campeã mundial na base, havia abandonado o esporte também por causa de uma suspensão por doping.