Pepê carimba passaporte e vai à 3ª Olimpíada na canoagem slalom

Mais cedo, Charles Correa chegou a registrar o melhor tempo da final do C1, mas uma revisão mostrou que ele tocou em uma das portas, o brasileiro foi penalizado em 2s, e terminou na terceira colocação. A vaga da prova foi para Alex Baldoni, do Canadá.

De qualquer forma, por esse Pré-Olímpico, cada país só podia classificar em uma prova, no caiaque ou na canoa. Se a vaga viesse em ambas, caberia à confederação abrir mão de uma delas. A CBCa não terá esse problema, uma vez que só Pepê se classificou.

No feminino, o Brasil tem as duas vagas e a CBCa já definiu que Ana Sátila vai correr as duas provas. No Mundial passado, ela foi quinta colocada tanto no C1 quanto no K1, mas só podia classificar o Brasil em uma das provas. A segunda vaga só veio porque a irmã dela, Omira Estácia, chegou à semifinal do K1, terminando em 25º.

Levando em consideração o histórico de resultados e o potencial de medalhas, a comissão técnica optou por levar Ana Sátila a Paris para competir nas duas provas, no que será a quarta Olimpíada dela. Uma vez nos Jogos, também será a representante do Brasil no caiaque extremo.