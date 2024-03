Empresa que reformou Ibirapuera é condenada por má execução; cabe recurso

A discussão sobre a privatização começou em 2017, ainda com o governador Geraldo Alckmin (então no PSDB) e foi paralisada no início de 2018, quando o vice Márcio França (PSB) assumiu o cargo. João Doria (então no PSDB) foi eleito com promessa de privatizar o complexo, mas encontrou resistência na comunidade do atletismo e em uma decisão do Iphan, que tombou o bem arquitetônico. Agora, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta derrubar o tombamento porque planeja uma PPP.

Essa espera por uma privatização vindoura tem feito com que o complexo não receba investimentos públicos significativos há uma década. Também não houve mais contratação de salva-vidas, por exemplo, e por isso a piscina olímpica está fechada ao público geral.

A atual gestão diz que um problema com a caldeira foi consertado, a piscina está operante, e logo haverá um chamamento para permitir o uso do espaço, colocando a disponibilização de salva-vidas como contrapartida. Hoje, quem quiser treinar no Ibirapuera precisa contratar um dos treinadores que por sua vez pagam preço público ao Estado pela utilização do espaço. Não há acesso gratuito à piscina pública.

Com a montagem do hospital de campanha da covid no centro do estádio de atletismo, tanto a manta da pista quanto a base (perfurada para a instalação de suportes de tendas) foram afetados, e o local deixou de conseguir receber qualquer tipo de treinamento ou competição, mesmo amadoras. Venceu no fim de semana uma autorização dada ao Iphan, dois anos atrás, a pedido do Estado, para trocar o campo de grama natural por sintética, obra que nunca foi realizada.

O equipamento mais utilizado nos últimos anos no Ibirapuera era o Mauro Pinheiro, que atualmente está fechado para conserto de goteiras no telhado. A secretaria alega que tem tratado essa obra como prioridade porque os vazamentos poderiam causar prejuízos ainda maiores no piso.

Das quatro principais estruturas do complexo, a única operante é o Ginásio Geraldo José de Almeida, conhecido como "Ibirapuera". Mesmo ultrapassado (não há ar-condicionado, por exemplo), ele continua atendendo bem à demanda. Recebeu a final da SLS de skate, no fim do ano passado, e será palco do Jogo das Estrelas do NBB, por exemplo.