Pan de 2027 em Lima premia quem soube cuidar do legado esportivo

Construir estruturas esportivas é relativamente fácil. Basta ter dinheiro em um momento pontual, e direcionar a isso. O difícil é cuidar depois. Vide o Rio. Quantos eventos continentais aconteceram no Maria Lenk, no Velódromo, no Julio Delamare, no Engenhão, na pista de BMX, no centro de hipismo, no centro de tênis e em tantas outras estruturas desde a Rio-2016? A Arena Carioca 1 até tem sido bem utilizada, mas o resto saiu do calendário internacional.

Lima apostou principalmente em um complexo central, Videna, onde foi construído um pequeno estádio de atletismo, um pequeno complexo aquático, um velódromo e alguns ginásios. Esses equipamentos têm recebido competições internacionais com alguma regularidade, e todo tipo de evento local com alta frequência. Tudo isso é administrado por um órgão de "legado pan-americanos", o que no Brasil nunca funcionou.

A capital do Peru deveria ser tomada como exemplo em todo o Brasil, principalmente São Paulo. Por aqui, a discussão é construir mais uma arena para mais de 10 mil pessoas, da prefeitura, mesmo já existindo o Ibirapuera e uma arena do tipo estar sendo erguida no Anhembi. Enquanto isso, a cidade não tem nenhum ginásio público menor, de menos de 5 mil lugares, público máximo de 99,99% dos eventos esportivos do país. Em Lima, havia seis ginásios desse tamanho, nenhum elefante branco.

A sede do Pan de 2027 foi redistribuída depois que Barranquilla, na Colômbia, não apresentou as garantias exigidas até o ano passado. Assunção, que era favorita por 2031, antecipou a candidatura, e era favorita a levar a eleição de hoje. Acabou superada por Lima.

Isso significa que o Paraguai deve voltar a competir forte pelo Pan de 2031, também desejada pela cidade de São Paulo. O favoritismo brasileiro vai embora.