Medalhista olímpico, Maicon é preterido e fica fora de Paris-2024

O Brasil inicialmente não havia conquistado nenhuma vaga, mas, como a lista rodou, Caroline Gomes, a Juma, se classificou na até 67kg como sétima do ranking. Em oitavo, Milena Titoneli deu adeus às chances de classificação, exceto se Juma se machucar.

Agora, o país só pode enviar uma mulher e dois homens ao Pré-Olímpico continental, e a discussão era quais seriam as categorias e os atletas escolhidos. No feminino, não havia muita dúvida. Maria Clara, em 17º, é quem tinha o melhor ranking entre as demais brasileiras e também os melhores resultados recentes.

Mas, no masculino, havia pelo menos cinco candidatos. Se o critério fosse somente o ranking, uma vaga ficaria ou com Maicon Siqueira, sexto, ou com Ícaro Miguel, nono no peso pesado (+80kg). A comissão técnica, contudo, havia estipulado que levaria em consideração os desempenhos no US Open e no Canadá Open, no mês passado.

Maicon conquistou uma prata e um bronze, mas o grande destaque do Brasil foi Henrique Marques, jovem de 19 anos, que faturou um ouro e uma prata, além de um prêmio de melhor atleta do Canada Open. Amanhã ele deve ser confirmado com um dos convocados.

O outro será Edival Pontes, que era oitavo do ranking olímpico até a última competição, mas ficou de fora dela por uma suspensão por doping, já cumprida. Ele voltou neste par de eventos na América do Norte com duas pratas e convenceu a comissão técnica. O outro candidato, Paulo Melo, da categoria até 58kg, é 13º do ranknig, mas não foi às competições nos EUA e no Canadá.