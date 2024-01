Um salto até a Arábia Saudita

O sucesso no rali, diz Lucas, não tem relação direta com a venda da empresa, que chegou a ser patrocinadora do carro dele no Sertões. Chegar ao Dakar já era um plano desde a vitória de 2019, mas o piloto entendia que precisava de mais experiência para se arriscar na prova mais perigosa do mundo.

"Queria correr mais em deserto, fazer treinamento em duna. Mas, claro, também queria ter a equipe certa, patrocinadores alinhados, montar uma estrutura internacional, para fazer essa migração. É como um piloto sair do kart para a Fórmula 1. Não é uma passagem direta", observa.

Também não é uma passagem barata. A estreia no Dakar foi pela Overdrive, uma equipe "privada" da Toyota, com uma Hilux que demandou investimento de Lucas e das marcas por trás dele, com destaque para a Red Bull, que passou a investir pesado no brasileiro. "É como se eu tivesse corrido pela AlphaTauri, e agora estivesse na Red Bull [Racing]", explica ele, citando as equipes de F1 também ligadas ao patrocinador.

"Com o resultado que a gente teve, as coisas começaram a mudar um pouco, aumentaram minhas chances de virar um piloto de fábrica. No Dakar mesmo já tive umas conversas com fábrica da Toyota, em junho a gente ganhou um especial no Mundial, na Espanha, o time deles estava lá e viu. Quando o Nasser sair, meu agente, o Geraldo Rodrigues, começou receber contatos para eu virar piloto oficial", conta Lucas, citando o empresário que já trabalhou com Rubens Barrichello, Tony Kanaan e muitos outros.