Basicamente o confronto tem três rounds, cuja pontuação é somada (na luta individual, vence quem ganhar dois rounds). No primeiro, cada um dos três lutadores da equipe faz um confronto de 1 minuto contra um lutador rival, sempre o mais leve contra o mais leve, o do meio contra o do meio, e o mais pesado contra o mais pesado. Os atletas podem pesar até 200kg no feminino e até 235kg no masculino.

No segundo e no terceiro round, os três ficam à disposição dos técnicos, na beira da área de lutas, e vão sendo substituídos instantaneamente. Quem está entrando precisa bater na mão de quem está saindo. Cada equipe pode fazer até oito substituições por round. Como dois reservas e três técnicos de cada lado ficam à beira da luta, é grito, pulo e sinalização de golpe o tempo todo.

"A gente tinha que ter treinado essa troca antes, não deu tempo, mas na hora deu tudo certo. Tinha hora que eu não queria sair, mas o técnico queria que eu saísse, ele é o técnico, e tem que cumprir", diverte-se Paulinho, o mais leve da equipe.

"A gente carrega o nome do Braisl em qualquer momento. Fizemos nosso dever de casa. A gente se sentiu feliz, descontraído, graças a Deus a gente conquistou a medalha, com o sorriso no rosto", complementou Maicon Andrade, o mais pesado do time que também teve Edival Marques, o Netinho.

Chamada também de TK3, a prova, que caiu no gosto da torcida pelas redes sociais, também empolgou quem estava no Centro de Esportes de Contato de Santiago, entre eles o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, que saiu de lá dizendo ter se divertido muito.

Foi a primeira vez que a prova foi disputada pela seleção brasileira, mas ela já faz parte, há duas edições, dos Jogos da Juventude, competição escolar do COB. A diferença é que, para a garotada, ela é mista, com duas meninas e dois meninos. A Federação Internacional promete realizar em breve um Mundial, também. A ideia é, como o judô, conseguir emplacar uma prova por equipes nas Olimpíadas, a partir de 2028.