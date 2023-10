Newsletter - Perrengue que vale: um dia na vida de um repórter no Pan

Para o torcedor, é uma diversão. Para o jornalista, uma caminhada de 10 minutos no sol, de mochila e computador nas costas, do ponto de ônibus até o ginásio da ginástica, onde ontem Diogo Soares e Arthur Nory disputaram a final do individual geral no começo da tarde.

Quando acaba a prova, é preciso esperar 1h até Diogo ir para o pódio, dar entrevista ao Canal Olímpico, à Cazé TV, ao Olympic Channel, às redes sociais do COB, às redes sociais da CBG, e enfim falar com o restante da imprensa. É admirável a paciência dos atletas brasileiros para chegar ao fim dessa via crúcis, que ainda tem as TVs que não têm direitos de transmissão, respondendo dedicadamente as mesmas perguntas.

A barriga ronca

É unânime entre os colegas instalados em hotéis oficiais em Santiago: o café da manhã é pobre. Não há variedade para encher o bucho e aguentar até de tarde. A barriga pede comida na hora do almoço, e até existem várias opções de comida no Parque Olímpico. Todas são lanche. Ao menos é melhor do que a varidade de comida disponível no bairro turístico depois das 22h: os lanches daquelas duas redes famosas de fast food.

Podia durar 2 meses

Contando assim, parece horrível. Mas, assim como no parque de diversão há um brinquedo entre uma fila e outra, no Pan há um esporte, há atletas, há histórias, entre um perrengue e outro. Andar 10 minutos no sol, 20, 30, uma hora, valeria a pena para ver a felicidade de um Lucas Rabelo campeão no Pan. Tá tudo bem ficar horas sem comer para, no fim, sentir a felicidade de Jade Barbosa voltando o Pan após 16 anos.