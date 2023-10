Rebeca Andrade passou quase um ano inteiro sem competir. Pouco mais de um mês depois, está exausta. Não à toa. Desde que abriu a temporada na Copa do Mundo de Paris, em meados de setembro, fez praticamente todas apresentações possíveis no Mundial da Antuérpia (Bélgica), passou nem uma semana no Brasil, e já está em Santiago para a disputa do Pan.

"Gente, eu preciso de férias. Meu foco está aqui, tem os outros dias de competição, mas depois eu preciso de férias. Eu preciso dar um descanso para a vista das pessoas. As pessoas ligam a televisão e está passando a equipe do Brasil. Preciso dar um descanso para vocês", brincou Rebeca, falando sério, na zona mista após a prata por equipes no Pan de Santiago.

Existe uma grande preocupação com a condição física de Rebeca, e de toda a equipe que foi vice do Mundial e, agora, é vice do Pan. Poupar a grande estrela da ginástica brasileira de ir a Santiago até seria uma opção, mas ela mesma pediu para competir no Pan. Queria sentir o gostinho, depois de perder os dois últimos por duas cirurgias no joelho.