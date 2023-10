"Tem um projeto social ali na Chacrinha, a Miratus, e não tinha muita coisa pra fazer. Esse projeto surgiu e o pessoal foi praticando. E se você pratica você chama seu irmão. Meu irmão veio por causa de mim, ou eu fui por causa do irmão", explica Jonathan Mathias, que, como as irmãs Vicente, foi formado no projeto social da comunidade carioca.

Quando o critério é "irmãos que jogam badminton", Jonathan é campeão. Ele tem quatro, e todos jogam. Gabriel, de 15, está prestes a jogar seu primeiro campeonato nacionas. Luis, 12, e Ester, 9, são campeões sul-americanos. Mas Maria, 7, já quer destronar a irmã e venceu no Estadual do Rio.

"Foi uma guerra dentro de casa. Vejo que meus irmãos estão gostando, falando que minha era já passou. Chego em casa e ao invés de me dar um abraço, querem jogar, falam que querem me ganhar", conta Jonathan, com um indisfarsável sorriso.

A irmandade na comunidade

"O badminton é um esporte familiar. Um irmão entra, outro vai atrás, e normalmente é de projeto social, onde os irmãos estão inseridos. São vários irmãos de projetos. São inseridos no esporte e, neste caso, no badminton", avalia o português Marco Vasconcelos, técnico da seleção brasileira.

A Miratus é o mais conhecido desses projetos. Iniciativa pessoal de Sebastião Dias de Oliveira, revelou as irmãs Vicente, os gêmeos Davi e Deivid, dois grandalhões de 2,02m, e também os dois filhos do treinador: Ygor Coelho, ouro em simples no Pan-2019, primeiro da história do país, e Donnians Oliveira, que está de volta ao badminton — e isso não é uma boa notícia.