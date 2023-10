Uma apresentação inconsistente, muito boa em três aparelhos, e muito ruim em outros dois, deixou o Brasil com a medalha de bronze por equipes masculinas na ginástica artística do Pan de Santiago, neste sábado (21) à noite. É o pior resultado do time desde 1999, mas é preciso ponderar que os EUA trouxeram ao Chile uma boa equipe B, e o Canadá está aqui com a mesma formação que foi finalista mundial.

O Brasil chegou a brigar diretamente com os EUA pelo ouro, depois de ótimas passagens nas barras paralelas e na barra fixa, e bom momento no solo. Mas uma competição desastrosa no cavalo com alças jogou a nota do time brasileiro para baixo. Sem Arthur Zanetti e Caio Souza, machucados, as notas nas argolas também foram ruins, e restou ao time se contentar com o bronze.

No fim, o desempenho confirmou que o resultado do Mundial, um 13º lugar, que deixou o Brasil fora das Olimpíadas de Paris, não foi um acidente de percurso. Com a mesma equipe, mas outra escalação, a nota final foi semelhante, apenas 0,1 melhor. Em Santiago, faltou 1,4 para passar o Canadá e ser prata.