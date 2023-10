"Se a gente está na guerra, é para ganhar", diz Felipe Ribeiro, batendo no peito, ao me responder sobre as chances de o revezamento 4x100m do Brasil vencer os EUA na final desta tarde, no Pan. Reparo que as unhas estão pintadas de preto. Exceto as dos anelares, com um esmalte pink.

O que será que elas significam, pergunto. "É o rockstar", brinca um colega de equipe. Mas é mais do que isso. As unhas coloridas são uma das formas encontradas por Felipe para expressar uma condição que faz dele um atleta incomum. O nadador, que chegou a tentar tirar a própria vida há menos de um ano, descobriu que é portador do transtorno bipolar.

"Eu sou bipolar e o bipolar tem dessas. Quando ele tá em fase de mania, ele decide alguma coisa, vai lá e faz. Fui lá e fiz, tô a fim de pintar a unha, fui lá e fiz. Toco guitarra, acho maneiro", me explica. A unha acabaria apresentando um assunto muito mais sério.