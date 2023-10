O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil suspendeu temporariamente o técnico Deivlim Balthazar, que estava convocado para ser o treinador da seleção brasileira de BMX Racing no Pan. Na falta de um técnico, os atletas se recusaram a ir à pista, ontem (19), já em Santiago, alegando falta de segurança.

Balthazar, de Americana (SP), é acusado de assediar uma pessoa da delegação. Para preservar quem fez a denúncia, o Olhar Olímpico não entrará em mais detalhes. Ele nega as acusações. "Sou inocente e meu desejo é que a verdade seja esclarecida. Estou muito chateado por ter sido afastado dos Jogos Pan-Americanos, às vesperas da competição", afirmou ao UOL.

Ao receber uma denúncia oficial e com documentos que apoiavam as informações, a diretoria da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) não afastou o treinador. A coluna apurou com duas fontes que a ação tomada foi que técnico e o denunciante não fizessem parte da mesma delegação. Isso não aconteceu no Pan e o caso foi levado ao Conselho de Ética do COB, que optou por suspender o treinador provisoriamente e agora investiga também a CBC pela forma como lidou com a situação, mantendo na equipe um treinador que está sendo investigado.