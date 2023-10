Agora, o foco é classificar alguém para a Olimpíada. E a preferência por Arthur Nory é óbvia: ele foi campeão mundial da barra fixa em 2019, bronze no Mundial de 2022 e novamente finalista este ano. Uma vez classificado a Paris, poderia brigar por medalha.

Como os melhores do mundo do aparelho já estão classificados a Paris, ele terá o caminho aberto para conquistar a vaga no ano que, no circuito das Copas do Mundo. Mas por que deixar para amanhã o que pode ser feito hoje? — ou deixar para o ano que vem o que pode ser feito amanhã?

Assim, Nory, que há anos não compete nas argolas, fará este aparelho para completar os seis e fazer o chamado "individual geral". Dado o nível dele, e do Pan, é muito provável que tanto ele quanto Yuri se classifiquem bem à final do individual geral, na segunda. Os dois também tendem a ser os favoritos a terminar a prova, se não na zona de medalhas, mas à frente dos demais concorrentes à vaga olímpica.

Aí, caberia à CBG decidir o que fará no ano que vem. Se Nory pegar a vaga, a situação estará resolvida. Se não, aí ele pode ou não entrar nas Copas do Mundo e tentar a vaga por lá, que tem prioridade sobre a do Pan.

Além de Diogo, já classificado, e Nory ou Yuri, o Brasil também já tem uma terceira vaga na Olimpíada. A comissão técnica é que escolhe o convocado, e o favorito é Caio Souza, que vinha sendo o ginasta mais completo do país até se machucar, este ano.