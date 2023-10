Ganhar uma medalha nos Jogos Pan-Americanos há anos é uma oportunidade de visibilidade para atletas brasileiros. Mas, a partir desta edição, é também uma chance de fazer com que as confederações tenham direito a uma fatia muito maior dos recursos das Loterias descentralizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Pan ganhou tanta importância nos critérios de distribuição desse dinheiro que uma boa companha no torneio já vale mais do que o sucesso no Mundial adulto. Pode valer mais, inclusive, do que uma boa gestão desses recursos. Entre 2019 e 2023, o peso do Pan aumentou 5,8 vezes.

Como funciona?