Mas o Mundial reservou uma surpresa: os EUA, maior potência do polo feminino, caíram nas quartas de final e não conquistaram a vaga olímpica. Agora, concorrem pela classificação no Pan, o que torna a disputa um tanto quanto desequilibrada. No masculino a distância é menor, mas ganhar de EUA e Canadá também é tarefa muito difícil.

No hóquei sobre a grama, o Brasil só disputa no masculino. Também precisa do ouro, jogando contra a Argentina, campeã olímpica de 2016. Será só a terceira vez da seleção brasileira no Pan, repetindo o Rio-2007, quando só perdeu, e Toronto-215, quando conquistou um histórico quarto lugar.

Já o handebol há anos usa o Pan como caminho até as Olimpíadas. No feminino, é o atual hexacampeão e favorito ao hepta, ainda que não possa contar com alguns destaques como a goleira Babi, que não foi liberada pelo seu clube em meio à Champions League. No masculino, venceu em 2003, 2007 e 2015, mas vem de um frustrante bronze em Lima-2019. Só foi a Tóquio, depois, porque teve a chance de se vingar do Chile no Pré-Olímpico Mundial.

Onde tem vaga em jogo?

Sem uma federação internacional para organizar a competição de boxe das Olimpíadas e, consequentemente, os Pré-Olímpicos, o Pan serve como único classificatório regional do boxe. Serão 14 vagas masculinas e 16 femininas em jogo, classificando finalistas em todas as categorias e semifinalistas em duas das subdivisões femininas.

O Brasil tem esperança que Silvana Lima fique com a vaga em disputa no surfe feminino — Tati Weston-Webb já está classificada — e deve brigar pelas vagas dadas aos finalistas de duplas mistas no tênis de mesa. Breaking, escalada e nado artístico classificam campeões, mas aí as chances são menores.