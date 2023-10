Só no olímpico não ocupa cargo no alto escalão, não só no COI, mas também na PanAm Sports, que tem comitê executivo com 19 membros, nenhum do Brasil. Na Odesur, o maior país do continente ocupa a segunda vice-presidência.

Pesa contra uma possível candidatura de São Paulo o fato de as três edições anteriores do Pan terem acontecido na América do Sul: Lima (2019), Santiago (2023) e Barranquilla (2027). Os EUA, porém, terão acabado de organizar a Olimpíada de 2028, em Los Angeles, e o Canadá, em 2015, e o México, em 2011, receberam o Pan mais recentemente do que o Brasil, que foi palco do Pan de 2007, no Rio.