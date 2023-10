Imagem: Divulgação/Universidade do Tennessee

A natação brasileira ganhou um desfalque nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, cujas provas começam no sábado (21). Kayky Mota, que seria favorito ao ouro nos 100m borboleta, pediu dispensa da convocação por não conseguir deixar os Estados Unidos.

"Algumas situações não conseguimos ter muito controle sobre, mas temos que continuar focados no que está sob o nosso alcance. Por alguns motivos pessoais não vou poder estar embarcando para o Chile, para participar do meu primeiro Jogos Pan-Americanos. Não é algo que eu esperava, mas imprevistos acontecem na nossa vida", escreveu.

Kayky se formou na Universidade do Tennessee, no semestre passado, e voltou para os Estados Unidos para seguir treinando por lá. Mas, por questões imigratórias, ele não pode deixar o país neste momento, pelo que publicou o site especializado Best Swimming.