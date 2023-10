No outro salto, as duas fazem um Cheng, de nota de partida 5,6, mas Rebeca vem executando-o mais perfeitamente do que Biles. No Mundial de 2021, ela teve 9,4 de execução nas eliminatórias e 9,5 na final do individual geral. Na Antuérpia, 9,3 tanto na final por equipes quanto nas eliminatórias, e 9,2 no individual geral. Enquanto isso, a norte-americana fez um 9,5, no individual geral, mas também um 9,2 (equipes) e um 9,0 (eliminatórias).

Simone Biles (USA) - Vault - 2023 World Gymnastics Championships - Women's Event Finals #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/G3fCssjpsJ ? Set Queen (@Yarotska101) October 7, 2023

Como foi a final de sábado?

Campeã em 2018 e 2019 com a dobradinha Cheng + Amanar, Biles desta vez viu seu ouro em risco se usasse as mesmas cartas da brasileira. Daí a escolha pelo BIles 2, com o auxílio do técnico. Foi um tudo ou nada da norte-americana, que caiu na aterrissagem e levou uma nota de execução baixa: 8,533, e total de 14,433. No segundo salto, não repetiu seus melhores Chengs, com nota de execução de 9,066.

Competindo por último, Rebeca não precisou sair da zona de conforto para superar os 14,549 de Biles. Fez primeiro o melhor Cheng do Mundial: 9,4 de execução (0,344 melhor que Biles) e nota 15,000. Depois, precisando só de 14,100 no segundo salto, poderia fazer só o básico: um Yurchenko, de nota de partida 5,0, executado quase à perfeição. Mais 14,500 pontos, média de 14,750, e medalha de ouro.