A primeira é a do individual geral, hoje. Na prova que determina a ginasta mais completa, somando as notas dos quatro aparelhos, Biles é a grande favorita, como sempre. Ela não perde uma prova do tipo desde 2013, no seu primeiro ano como adulta. Em Mundiais, são cinco títulos, todos com boa folga sobre as rivais.

Já Rebeca estreou na categoria de cima em 2015, já com expectativa de brigar no topo, mas sofreu com três graves lesões no joelho. Não foi aos Mundiais de 2015, 2017 e 2019 e não estava em plena forma física na Rio-2016 e no Mundial de 2018. Nas duas ocasiões, não competiu nos quatro aparelhos (logo, não disputou o individual geral) nem tentou um segundo salto nas classificatórias, abdicando de brigar por medalha no aparelho em que ela e Biles são especialistas.

Isso adiou o primeiro confronto real entre elas para as Olimpíadas de Tóquio. Nas eliminatórias, Biles levou a melhor por pouco, uma diferença de 0,333, mas depois abandonou a competição reclamando estar sofrendo com twisties, uma espécie de vertigem que tirava seu equilíbrio e a fazia perder a noção do espaço durante piruetas.

Foram dois anos afastada da ginástica, exatamente os dois anos em que Rebeca competiu em plena forma. Em Tóquio, a brasileira ganhou ouro no salto e a prata no individual geral. No Mundial daquele ano, esvaziado, optou por não fazer o individual e o salto, mas foi ouro no solo. E, no ano passado, ganhou a prova principal;

Disputa direta

Na Antuérpia, elas não chegaram a se encontrar fisicamente nas eliminatórias. Biles foi perfeita no domingo, somando 58,865 pontos, enquanto Rebeca teve uma falha notável nas assimétricas, na segunda, e ficou com 56,599.