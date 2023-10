Lu Neto tinha duas certezas quando decidiu que era chegada a hora de iniciar os tratamentos de bloqueio de hormônios masculinos: se assumiria uma mulher transexual também no mundo do skate, inclusive com mudança de nome, mas não competiria na categoria feminina. Depois de 16 anos andando na elite do street e realizando manobras ainda inéditas entre as mulheres, seria injusto competir contra Rayssa Leal, Pâmela Rosa e todas as outras.

Há duas semanas, o plano foi posto em prática. Eliminada na primeira fase do STU de São Paulo, com um 29º lugar modestíssimo para quem já foi vice-campeã do torneio em 2018 e finalista de duas etapas no ano passado. Lu se deu conta que o que estava atrapalhando seu desempenho não era o shape, a rodinha, a academia... eram os efeitos de seis meses de tratamento hormonal.

"No início, meu pensamento era de: vou transicionar, mas vou continuar competindo no masculino porque vou ter a força igual sempre tive, vou ser uma Mulher Maravilha. E nos primeiros dois meses foi assim mesmo, eu mantive minha força. Depois, passei a não conseguir fazer o que fazia antes, e comecei a me frustrar. Troquei 10 vezes de shape e não conseguia fazer. Ficava botando culpa no shape, na roda, na pista", conta Lu.