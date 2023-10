Individualmente, Rebeca Andrade mostrou força, falhou só nas assimétricas, mas não ameaçou Simone Biles. A norte-americana fez impressionantes 58,865 pontos no individual geral na classificação, e não deve ter concorrentes ao ouro, exceto se cometer muitos erros. A briga será por prata e bronze.

A brasileira somou 56,599 pontos, e está em quarto. Na final de sexta, deve concorrer contra a norte-americana Shilese Jones (56,932), a britânica Jessica Gadirova (56,766) e eventualmente uma chinesa. Flávia Saraiva aparece em quinto, com 54,699, enquanto Jade Barbosa não foi bem e é a 20ª, com 51,832. De qualquer forma, só duas brasileiras poderiam ir à final, entre as 24 melhores.

Apresentação do Brasil

O time brasileiro começou a final na trave, considerado o aparelho com maior risco de queda. Ninguém caiu, mas as apresentações não foram brilhantes, marcadas por desequilíbrios. Julia Soares começou com 13,200, abaixo do que está acostumada, Jade Barbosa foi mal, com 12,400, e Flávia Soares, uma das melhores do mundo no aparelho, foi burocrática com 13,400, ficando fora da final. No fim, Rebeca somou 13,800, e aparece em quarto na classificação da trave.

No solo, Jade cometeu falhas e tirou 12,833. Depois, Julia Soares foi precisa, com 13,200, Rebeca levantou o público com sua nova série e tirou 14,033, e Flávia Saraiva fechou muito bem com 13,833. Elas aparecem, respectivamente, em terceiro e quarto no ranking do aparelho, mas Gadirova (14,400) e Biles (14,633) tiraram notas bem mais altas.

No salto a briga pode ser boa. Rebeca fez ótimo salto de 14,900 para a equipe e, depois, completou com um de 14,366, que vale só para brigar por final no aparelho, terminando com média 14,633. Ela está em segundo, só atrás de Biles, que tem 14,949. A norte-americana homologou o Biles II na qualificação, e contou com o auxílio do técnico, que ficou esperando ela no colchão, perdendo 0,5 por isso. Há dúvidas se ela tentará de novo este salto na final — e, se tentar, vai precisar do apoio.