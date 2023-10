O time norte-americano, diferente dos últimos dois Mundiais, voltou a contar com Simone Biles, que liderou, também com muita folga, no individual geral. Ela fez 58,865 pontos e é a grande favorita a mais um título. Na briga por pódio aparecem a também norte-americana Shilese Jones (56,932), a britânica Jessica Gadirova (56,766) e Rebeca (56,599). Flávia Saraiva passou à final em sexto, com 54,699 pontos, em um terceiro escalão.

Por aparelhos, serão três finais para Rebeca, e uma para Flávia. A campeã olímpica do salto teve a segunda melhor média nesse aparelho (14,633), só atrás de Biles (14,949). No solo, Rebeca (14,033) e Flávia (13,833) só foram superadas por Biles (14,633) e Gadirova (14,400).

Na trave, Rebeca pegou a oitava e última vaga na final, com nota 13,800. Distante de Biles (14,566) e da chinesa Yaqin Zhou (14,500), mas não tanto das demais finalistas. A terceira melhor nota foi de Qingying Zhang, também da China: 14,100. Finalista de Tóquio-2020 e do Mundial de 2019 neste aparelho, Flávia ficou só em 17º, a 0,4 da final.

A frustração é o resultado das assimétricas. Rebeca errou um movimento e, ainda que não tenha caído, tirou só 13,866, e ficou fora da final, em 15º lugar. Se tivesse tirado a mesma nota da Copa do Mundo de Paris, há duas semanas, 14,600, avançaria à final com a quarta nota, brigando diretamente também por essa medalha.

No masculino, a equipe não conseguiu vaga olímpica, terminando em 13º, e naturalmente também não foi à final, que acontecerá amanhã. Diogo Soares pegou a última vaga na final do individual geral, na quinta, e Arthur Nory está na final da barra fixa. Dono de duas medalhas em Mundiais neste aparelho, ele precisa terminar a prova na frente de um croata para levar a vaga olímpica individual.