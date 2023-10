Na Antuépia, e expectativa é pelo confronto entre Biles e Rebeca no individual geral, ainda que a norte-americana seja favorita. O Brasil fará sua apresentação nas eliminatórias amanhã, a partir das 8h de Brasília, com o primeiro objetivo de classificar a equipe às Olimpíadas de Paris. Precisa, para isso, terminar entre as 12 primeiras.

Se tudo correr dentro do esperado, o Brasil não só ficará no top12 como deve avançar à final e concorrer a uma inédita medalha por equipes. Os EUA são favoritos ao ouro (somaram 171,395 pontos), e a briga por prata e bronze deve envolver também a Itália (que foi mal com 162,230) e a Grã-Bretanha.

Por aparelhos, Biles será, novamente, a atleta a ser batida — e, Rebeca, uma das candidatas a batê-la. No salto, ela apresentou o Yurchenko Double Pike, que agora se chama Biles II. O elemento é o mais difícil existente e deu à norte-americana uma nota 15,266, que poderia ter sido incríveis 0,500 maior se o técnico dela não tivesse se posicionado no colchão, para segurá-la se fosse necessário. Não foi.

Biles terminou as eliminatórias com média 14,949 no salto, disparada em primeiro, e também liderando na trave, com 14,566, e no solo, com 14,633. Nos dois aparelhos ela tem mais de meio ponto sobre Jones, segunda colocada. Nas assimétricas, a ordem se inverte: Jones em primeiro, com 14,833, e Biles em segundo, com 14,400.

É nas assimétricas a grande chance de Rebeca vencer Biles. Na Copa do Mundo de Paris, a brasileira tirou nota 14,600, e saiu com gostinho de que poderia ter tido sua apresentação mais valorizada.