Vagas conquistadas

Sem equipe, o Brasil pode ter até três ginastas em Paris. Duas vagas já estão alcançadas. Uma, como consolação pela equipe ter ficado entre o 13º e o 15º lugares do Mundial. Caberá à comissão técnica escolher o convocado, com boas chances para Caio Souza, que em tese volta a competir no começo do ano que vem.

A outra foi conquistada por Diogo Soares, 26º colocado do individual geral, que está com o passaporte carimbado para Paris e para a final do Mundial — são 24 vagas na final, mas Itália e Japão tiveram três atletas à frente dele, e só dois podem brigar por medalhas.

A prova distribui oito vagas olímpicas a ginastas cujas equipes não se classificaram, mas, nessa corrida paralela, só ele seis estão na final: um atleta do Cazaquistão, um de Israel, um da Armênia, um da Holanda e um Coreia do Sul.

Terceira e última vaga

O Brasil ainda pode classificar um terceiro atleta pelo Mundial: Arthur Nory. Bronze no ano passado, ele pegou a oitava e última vaga na final da barra fixa, e briga pela classificação olímpica dada ao melhor do aparelho entre aqueles que ainda não vão com equipe. A disputa é entre Nory, que teve nota 14,133, e o croata Tin Srbic, que tirou 14,433. Se o Brasil for a Paris, poderá competir em todos os aparelhos.