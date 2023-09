Por fim, vai à Olimpíada o melhor de cada aparelho entre aqueles cujos países não têm vaga por equipes, e sem contar os ginastas que classificarem seus países pelo individual geral. A única chance do Brasil é na barra fixa. Bronze neste aparelho no ano passado, Arthur Nory é oitavo, por enquanto, e tem a sétima vaga na final — só dois, dos três japoneses, podem disputar medalha.

O que Nory precisa?

Ele depende que no máximo um atleta, nas subdivisões de amanhã, faça mais que 14,133, e na final precisa superar o croata Tin Srbic, atual campeão europeu. Entre os ginastas que foram bem no aparelho no ano passado, só o húngaro Balazs (foi 13º) e o italiano Macchini (15º) ainda não se apresentaram.

Se o Brasil se classificar por equipes, poderá levar cinco ginastas a Paris, e sai das disputas das vagas no individual geral e por aparelhos. Se não, e conseguir essas três vagas na Antuérpia, atinge a cota máxima de vagas individuais. Mas, se voltar da Bélgica só com uma ou duas vagas, poderá completar a lista tanto no individual geral do Pan quanto pela Copa do Mundo do ano que vem, por aparelhos. Aí, Arthur Zanetti ganha chance.