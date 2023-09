Expulsa do movimento olímpico, a Federação Internacional de Boxe Amador (IBA) não pagou até agora a premiação prometida a brasileiros que conquistaram medalhas no Mundial Masculino deste ano, em abril. A dívida é de US$ 150 mil, cerca de R$ 750 mil.

Quando já era ameaçada de expulsão pelo COI e impedida de realizar o torneio olímpico, em 2021, a IBA passou a prometer pagar premiações altas, incompatíveis com suas receitas. O objetivo, segundo ela, era estimular, financeiramente, que os melhores boxeadores do mundo seguissem no boxe 'amador', sem precisar migrar para o profissional.

Para o Mundial Masculino realizado em abril, o anúncio foi de um prêmio de US$ 200 mil (R$ 1 milhão) a cada um dos 13 medalhistas de ouro. Os vices levariam US$ 100 mil (R$ 500 mil) e, os medalhistas de bronze, US$ 50 mil (R$ 250 mil). No Mundial Feminino, em março, o prêmio foi a metade desses valores.