Rebeca Andrade apresentou ao mundo, nesta sexta-feira (29), a sua nova série de solo. O fim do mistério aconteceu durante o treino de pódio para o Mundial de Ginástica Artística na Antuérpia (Bélgica), que começa amanhã (30).

A brasileira aposentou a série consagrada embalada por Baile de Favela com o título mundial do individual geral no ano passado. Na ginástica, é obrigatório renovar a apresentação a cada ciclo de quatro anos.

Mas Rebeca, e a equipe dela, vinham mantendo a nova série em segredo. Os treinos com música só aconteciam com o ginásio vazio no Rio, e quando havia mais gente, elas eram instruídas a não filmarem.