O 'Campeonato Brasileiro' masculino proposto pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) não vingou. Com os principais clubes do país fechados em torno do NBB, o consórcio formado pela CBB e pela agência Dream Factory já admite transformar seu torneio em uma Copa que não concorra com a liga.

Dos cerca de 19 clubes que vão participar do NBB e que formam a elite do basquete brasileiro, só Flamengo, Botafogo, Mogi e Bauru compareceram a uma reunião promovida pelo consórcio em meados de agosto. Os demais não quiseram nem ouvir sobre o projeto.

O 'Brasileiro de Basquete' já vem sendo realizado há três temporadas como um torneio de segundo escalão, mas a CBB, que cassou a chancela do NBB, tinha interesse de transformá-lo na principal competição do país. Porém, sem a adesão da elite do basquete, o Brasileiro não mudaria de status.