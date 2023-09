Arthur Zanetti é mais um desfalque para a seleção brasileira masculina de ginástica artística no Mundial que começa no sábado (30) na Antuérpia (Bélgica). Ele tem um "quadro gripal", não tem treinado bem e ficará como reserva. No ano passado, ele nem foi ao Mundial de Liverpool por conta de uma virose.

A decisão da comissão técnica, encabeçada por Marcos Goto, técnico pessoal dele, foi tomada agora há pouco, depois de Zanetti não participar do treino de pódio na Bélgica, hoje (27) mais cedo.

A equipe, que precisa ficar entre as 12 primeiras para se classificar às Olimpíadas de Paris, já tinha o desfalque de Caio Souza, ginasta mais completo do país, que rompeu o tendão de Aquiles e só volta a treinar no ano que vem.