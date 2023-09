Isso significa que fica anulado o resultado obtido por Nathasha em Tóquio-2020. Ela também perde o bronze no Campeonato Pan-Americano de 2022, a prata nos Jogos Sul-Americanos do mesmo ano, e o oitavo lugar no Mundial disputado em dezembro de 2022. Também é desqualificada do sexto lugar no Campeonato Pan-Americano de 2021.

Procurada pela reportagem, Nathasha disse que foi instruída a não conceder entrevista, mas alegou que o processo segue aberto, uma vez que não houve publicação de uma decisão final por parte da Corte Arbitral do Esporte (CAS). A halterofilista entende que não perderá o resultado de Tóquio-2020, mas confirmou que está impedida de competir.

Fora de Paris-2024

O resultado do Mundial de 2022 continua aparecendo no ranking olímpico da IWF, para deixar a brasileira em oitavo lugar na lista que vai classificar 10 atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. A entidade, porém, determina que um atleta só élegível para as Olimpíadas se participar do Campeonato Mundial, e Nathasha, suspensa, não foi ao torneio realizado na Arábia Saudita na semana passada.

Com a suspensão de Nathasha, a principal atleta do país na categoria olímpica até 49kg agora é a irmã mais nova dela, Emily, de 25 anos, que teve maior sucesso na base, e vinha competindo em uma categoria mais leve, vencendo inclusive o Campeonato Pan-Americano do ano passado. Emily não foi ao Mundial. Com o resultado do Brasileiro, teria sido 15ª colocada.

Hoje o Brasil tem não mais do que oito atletas de nível internacional adulto: Emily, as quatro que foram ao Mundial (Duda SOuza, Amanda Schott, Laura Amaro e Taiane Justino), Marco Túlio Gregório, Josué Luas e Thiago Felix. Em compensação, são dois atletas de ponta suspensos por doping (Nathasha e Fernando Reis) e outros