A seleção brasileira masculina de vôlei terá três desfalques nas pontas para jogar o Pré-Olímpico, que começa no dia 30 no Maracanãzinho, no Rio. Depois de Leal, que havia pedido dispensa por lesão, também viraram desfalques o ponteiro Arthur Bento e o oposto Felipe Roque.

O ponteiro Leal alegou dores no joelho e pediu dispensa na semana passada. De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), foram detectadas lesões do aparelho extensor nos dois joelhos.

Ontem (21), o Minas Tênis Clube informou que Arthur Bento, que estava treinando em Saquarema (RJ) com a seleção, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. O atleta já foi submetido a uma cirurgia na noite na quarta-feira, em Belo Horizonte (MG), e ficará afastado por aproximadamente três meses.