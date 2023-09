Com a vaga no C1, Ana Sátila não concorre a vaga olímpica na prova de caiaque, o K1, o que pode abrir espaço para Omira. A classificação, por outro lado, permite a Ana Sátila participar, em Paris-2024, também do caiaque cross, nova prova olímpica, no qual tem tido melhores resultados internacionais recentemente.

No Mundial, as semifinais e finais do K1 serão amanhã (23), e toda a competição de caiaque crosse no domingo (24). Entre os homens, Charles Correa ficou em 29º na semifinal do C1, e Pepê e Mathieu Desnos estão na semifinal do K1, que será amanhã. Mathieu, nascido na França, é marido de Ana Sátila, se naturalizou brasileiro, e tenta sua primeira Olimpíada.