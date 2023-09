Newsletter: Brasileira pode disputar Olimpíada e Paralimpíada em Paris-2024

O que aconteceu?

No fim de semana, ela ajudou a classificar a equipe do Brasil para as Olimpíadas de Paris. O time verde-amarelo foi vice-campeão do Campeonato Pan-Americano, com vitórias em cinco confrontos e derrota apenas para os EUA, e pegou uma das duas vagas disponíveis para o continente. Resta saber se, agora, ela será uma das convocadas.

Como vai ser em Paris?

No tênis de mesa, a competição por equipes tem formato semelhante ao da Copa Davis, do tênis, com melhor de cinco jogos, sendo que, entre os três primeiros, um é de duplas, e outros dois de simples. Se necessário, jogam-se mais duas partidas de simples. No Pan, cada equipe podia ter quatro jogadoras, mas só três jogando cada confronto.

Para a Olimpíada, a regra muda. A equipe já vai aos Jogos com três atletas. Duas podem jogar a chave de simples, e a terceira compete somente por equipes. Bruna Takahashi, número 37 do ranking mundial, e a irmã dela, Giulia, de 18 anos, 106ª do mundo, têm tudo para serem escolhidas.

Quem disputa a 3ª vaga?

Restaria, assim, uma vaga. Em um passado recente, ela seria de Luca Kumahara, que transicionou de gênero e optou por jogar no masculino. Isso abriu a disputa para Bruna Alexandre, de 28 anos, e Laura Watanabe, de 19. Cada uma participou de quatro jogos no Pan por equipes. Bruna perdeu dois deles, mas foi escalada para os jogos mais difíceis, contra as norte-americanas. Laura fez dois jogos de duplas com Giulia, sua parceira desde a base.