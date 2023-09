O Brasil está em Paris com seu time quase completo: Rebeca (que só compete nas paralelas), Flávia, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira. Elas seguem na Europa para o Mundial e, de lá, já vão direto para os Jogos Pan-Americanos em Santiago (Chile).

Neste sábado, Flavia fez uma série mais simples do que tinha antes da cirurgia do ano passado, mas avançou à final com a terceira melhor nota (13,300) enquanto Jade fez a quarta (13,150). Flavinha também estará na final da trave. Ela teve nota 12,750, e foi a sexta do dia. Lorrane ficou só em 14º, com 11,900. No salto, nenhuma delas se apresentou.

No masculino, a boa notícia foi a apresentação de Diogo Soares no cavalo com alças, calcanhar de Aquiles da ginástica brasileira. Ele tirou nota 14,250, melhorando mais de 0,7 ponto a melhor série do país no Mundial passado, e avançou à final em quinto. Nas argolas e nas paralelas, porém, a nota foi mais baixa do que o que está acostuamdo. Na primeira prova, ele ficou em 17º, com 12,650. Na segunda, em 12º, com 13,800.

Arthur Nory vai competir em três finais. O medalhista olímpico foi quinto no solo (13,750), quarto na barra fixa (14,100) e quinto no salto (14,300). Já Bernardo Miranda estará nas finais da barra fixa, onde foi terceiro, com 14,350, e das paralelas, em que foi sexto, com 14,250. Bernardo, porém, não vai ao Mundial. O time terá Nory, Diogo, Arthur Zanetti, Yuri Guimarães e Tomas Florencio, com Patrick Santiago, o sexto convocado, provavelmente ficando como reserva.

Se no feminino o Brasil vai ao Mundial sonhando com uma inédita medalha por equipes, no masculino a briga será para terminar entre os 12 e se classificar à Olimpíada. A tarefa é ingrata sem Caio Souza, ginasta mais completo do país, que passou por cirurgia. Como a tendência é se classificar por pouco, ou ficar fora por pouco, essas pequenas variações de nota podem fazer grande diferença.