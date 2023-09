Quem estiver curioso com a nova série de solo de Rebeca Andrade vai ter de esperar até o Mundial da Antuérpia, no fim do mês, para conhecê-la. A apresentação ao som de 'Baile de Favela' foi aposentada com o bronze no Mundial do ano passado, e a nova coreografia vem sendo mantida em segredo absoluto.

Rebeca compete entre sábado (16) e domingo (17) em uma etapa do circuito World Challenger Cup em Paris, mas vai se apresentar somente nas paralelas, aparelho que é o xodó dela e no qual ela pretende buscar o ouro no Mundial.

Depois do torneio do ano passado, em Liverpool (Inglaterra), Rebeca ficou quase nove meses sem competir, só treinando, apesar de estar em plena forma física. No Campeonato Brasileiro, se apresentou no salto, nas paralelas e na trave, mas não no solo.