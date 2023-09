Rayssa Leal e Giovanni Vianna foram muito bem nas semifinais desta sexta-feira e estão classificados para as respectivas finais do World Skate Tour Street de Lausanne, na Suíça, quarto evento válido para o ranking olímpico no street. Pâmela Rosa também vai disputar medalhas entre as mulheres. As finais serão amanhã (16).

Líder do ranking, Rayssa passou das quartas à semi, ontem, sem brilhar, mas hoje foi quem mais se destacou. Teve a melhor linha (66,70) e depois conseguiu acertar três manobras de mais de 80 pontos. Terminou com 236,64, pouco à frente da japonesa Yumeda Oda.

A final terá ainda quatro japonesas, que lutam entre si pelas três vagas daquele país em Paris, a norte-americana Paige Heyn, a holandesa Roos Zwetsloot, e a brasileira Pâmela Rosa, que avançou em sétimo, com 225,60 pontos. Gabi Mazetto, que também está entre as oito melhores do ranking, já havia sido eliminada nas quartas.