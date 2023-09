No feminino, Rayssa Leal, que lidera o ranking mundial, tirou 40,51 na melhor volta, e ficou em 11º lugar. A líder foi a japonesa Momiji Nishiya, com duas voltas acima de 60 pontos. Entre as oito melhores, estiveram cinco japonesas, duas holandesas e Pâmela, com 56,56. Gabi Mazetto não foi bem e se despediu em 28º.

Este é o quarto evento da corrida olímpica, que vai até o meio do ano que vem, mas Rayssa (líder do ranking), Gabi (sétima) e Pâmela (oitava) têm a vaga bem encaminhada, sela pela classificação geral, ou pela disputa interna, já que são três vagas por país. Kemily é 42ª.

Já no ranking masculino só Kelvin, em quarto, aparece bem. Os demais brasileiros brigam entre si pelas últimas vagas. Felipe Gustavo aparece em 15º, Giovanni em 24º, Gabryel em 25º e Felipe Mota em 38º.