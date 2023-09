Felipe Malzac, médico da equipe, explicou a situação: "Leal se queixou de dores, realizou exames e foram detectadas lesões do aparelho extensor nos dois joelhos. Devido a esse quadro e pelo pouco tempo para reabilitação, com a proximidade do Pré-Olímpico, o atleta decidiu pedir dispensa da competição para focar em sua reabilitação plena."

Leal é um dos jogadores mais experientes da seleção brasileira e peça chave no trabalho do técnico Renan Dal Zotto, que já não conta Douglas Souza, ponteiro que decidiu não jogar mais pela seleção, apesar de ter feito ótima Superliga na temporada passada. Outro atacante de confiança, Wallace também se aposentou da equipe.

A ausência de Leal pode fazer Renan apostar em um garoto para o Pré-Olímpico. Se mantiver a convocação da reta final da Liga das Nações, Adriano, Lucarelli e Honorato estarão no time. Entre os pré-inscritos, também são ponteiros os jovens Arthur Bento, de 19 anos, reserva do Minas, e Lukas Bergmann, de 18, irmão de Julia Bergmann e reserva do Sesi.