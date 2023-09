"É muito bom voltar a jogar. Acho que eu particularmente tenho muita coisa ainda a melhorar e preciso ganhar ritmo de jogo. Mas foi apenas o primeiro compromisso da temporada. O nosso time impôs um ritmo bom sobre eles, principalmente no segundo set e precisamos seguir assim. É muito importante começar a temporada com um resultado de 3 a 0 e agora já é pensar em Montes Claros, nosso próximo adversário", afirmou Wallace, capitão da equipe, ao site do Sada/Cruzeiro.

Com cinco times da Superliga A e o Juiz de Fora, que voltou a ter equipe profissional e vai jogar a Superliga C, o Campeonato Mineiro terá dez rodadas, em turno e returno, com a final prevista para acontecer no dia 21 de outubro.