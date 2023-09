Quando ela ainda estava na corda bamba, o grupo (com exceção do CPB) soltou dura nota criticando a regulamentação e ajudando a dar um empurrãozinho a mais para ela cair. Não à toa que nenhum comitê ou confederação, nem mesmo a de vôlei, lamentou publicamente a demissão de uma medalhista olímpica para que o ministério fosse entregue ao Centrão.

Também não houve lamentação nos bastidores, pelo contrário. Sem Ana Moser, cai quem defendia um maior controle sobre como esses comitês utilizam os recursos das Loterias. COB e CPB, especialmente, têm mecanismos elogiados de controle sobre a utilização desse dinheiro. Muitas vezes, são mais rígidos até do que exige o Tribunal de Contas da União (TCU).

Mas é preciso — e aqui é uma opinião pessoal deste colunista, compartilhada por quase todo mundo do movimento olímpico com quem converso — fiscalizar o que faz o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Justamente o órgão do esporte brasileiro que mais tem acesso a gabinetes em Brasília e força para, por exemplo, ajudar a derrubar uma ministra que vá contra seus interesses.

Essa fiscalização, contudo, não era o único ponto de conflito entre cartolas e Ana Moser. Quando ainda era só uma ativista da ONG Atletas pela Cidadania (agora Atletas pelo Brasil), a ex-jogadora conseguiu que virasse lei que nenhum dirigente pode se reeleger mais de uma vez. Como já é com prefeituras, governo estaduais, e presidência da República.

Essa regra deveria já ter valido na leva de eleições de confederações de 2020/21, mas diversas delas reelegeram seus cartolas para mais um mandato, conseguindo pela Justiça a certificação do ministério do Esporte para seguirem recebendo as verbas das Loterias. Ana Moser pretendia barrar essa farra.

O assunto interessa principalmente à diretoria do COB. Paulo Wanderley passou de vice a presidente em 2017, foi reeleito em 2020, e quer mais uma reeleição, alegando que o primeiro mandato, que ele herdou de Nuzman, não vale para a conta. Com Ana Moser, essa tese não teria lugar. Com Fufuca, quem sabe?