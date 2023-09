Dinheiro certo?

Essa receita é contínua, por pelo menos seis meses, porque a assinatura exigia um plano no mínimo semestral, com o torcedor realizando uma compra de R$ 1.200 em seis parcelas no cartão de crédito. Em determinado momento deste mês, o São Paulo foi além e passou a restringir as novas assinaturas ao pagamento de um plano anual. No caso do Diamante, de R$ 2.400, divididos em 12 parcelas.

Considerando que o sócio pode encerrar o contrato depois do pagamento da primeira parcela (de R$ 200), desde que pague 50% do valor restante (R$ 500 no plano semestral), são 10 mil pessoas que asseguram ao São Paulo uma receita de pelo menos R$ 7 milhões. Ou R$ 12 milhões se elas permanecerem até o fim do contrato de seis meses. Ainda mais para os contratos anuais.

Isso pode significar, inclusive, dinheiro na mão do clube para quitar dívidas, já que em uma venda parcelada, vendedor (no caso, o São Paulo) pode optar por fazer o adiantamento dos recebíveis, mediante o pagamento de uma taxa.

Bilheteria também cresce

Com a melhor média de público de sua história, o São Paulo também está batendo seus recordes de renda. Levantamento da coluna do Danilo Lavieri, do UOL, mostra que o clube já arrecadou R$ 29,8 milhões em bilheteria só no Brasileirão. Contando também Paulistão, Sul-Americana e Copa do Brasil, a renda já superou R$ 50 milhões.