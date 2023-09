Os sites de aposta que funcionam no país têm, em sua grande maioria, tanto uma área de apostas esportivas (acertar o resultado de um jogo, por exemplo), quanto de jogos de azar, que incluem versões virtuais das máquinas de cassino e "joguinhos" dos mais diversos em que ganhar ou perder dinheiro depende exclusivamente da sorte.

A legislação aprovada em 2018, mas que só está sendo objeto de regulamentação agora, por essa MP, apenas autoriza as apostas esportivas. O relatório de Viana inclui também os jogos de azar. Se a ideia for aprovada pelo Congresso, as apostas e os cassinos onlines seriam regidos pela mesma legislação.

O setor calcula que até 70% do dinheiro que passa por esses sites é relativo aos cassinos, o que significa que a aprovação para o funcionamento deles pode, também, aumentar em 70% a previsão de arrecadação. Com um GGR de 18%, o governo pretendia arrecadar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões ao ano, em um primeiro momento. Mas o relatório deve propor um GGR de 12%, agradando as bets.

Pelo que informou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, as principais funções da Secretaria das Apostas Esportivas serão mantidas na Fazenda. Segundo eles, as áreas de arrecadação, outorga, registro e combate à lavagem de dinheiro ficarão no ministério de Fernando Haddad,

Já no Esporte, uma estrutura que ainda será definida vai acompanhar questões relacionadas a desempenho esportivo, integridade da aposta esportiva e receber denúncias. Além disso, caberia a essa estrutura o manejo da parte que cabe ao Ministério do Esporte na tributação do setor. Uma fatia do bolo que deve ser de pelo menos R$ 300 milhões ao ano.