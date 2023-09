Em jogos de alta demanda, como uma final de Copa do Brasil, o normal é que os ingressos sejam esgotados pelos torcedores dos planos mais caros de sócio-torcedor, e/ou com maior frequência, que têm direito a descontos maiores.

O São Paulo, porém, optou por manter regra que permite ao sócio do plano mais caro, o Diamante, que esgotou as entradas, comprar ingressos para quatro convidados, pelo preço cheio, além do dele, que custa R$ 0,30. Isso faz com que o tíquete médio seja de até 80% do valor de face.

Como comparação, na final do ano passado, 20 mil ingressos de cadeira norte do Maracanã custavam R$ 280, mas por causa do desconto ao sócio rubro-negro o tíquete médio foi de R$ 80.

Aquela partida entre Flamengo e Corinthians arrecadou R$ 11 milhões. Para o jogo de ida do próximo domingo, o clube do Rio aumentou os ingressos em até 85%. A renda, assim, não deve passar de R$ 20 milhões, e ficar como recorde por uma semana.

Anel superior cheio de 'convidados'

Para esta projeção, o Olhar Olímpico usou como referência a distribuição de ingressos, por setor e na proporção de inteira e meia, do clássico semifinal contra o Corinthians, quando o São Paulo estabeleceu a maior renda de sua história: R$ 8,5 milhões. Para o setor visitante, foi considerado o público do jogo contra o Vasco, recorde de visitantes do ano no Morumbi.