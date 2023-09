Em documento enviado hoje à CPI, os advogados de Ednaldo informaram que ele só retorna ao Brasil na sexta (15), um dia depois do fim programado da CPI. Mas, com a prorrogação, haverá tempo de sobra para ele ser ouvido, e a reunião agendada para as 17h, inicialmente com o intuito de ouví-lo, deverá discutir se o convite será transformado em convocação, o que o obrigaria a prestar depoimento.

Na falta de um caminho claro das investigações, a CBF, e consequentemente Ednaldo, devem entrar na mira dos deputados. Na semana passada, um representante de Sports Radar informou que a empresa presta serviços à CBF desde 2017 e, desde então, informa a entidade sobre movimentações inesperadas no mercado de aposta, que geram suspeita de manipulação.

A partir desta informação, a CBF deve ser cobrada sobre as atitudes tomadas para investigar essas manipulações.